Rise of the Ronin pozwoli na zabawę w kooperacji. Będzie też kreator postaci

Kilka dni temu mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Rise of the Ronin, który skupiał się na prezentacji świata gry. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji na temat wspomnianego tytułu. Deweloperzy ze studia Team Ninja potwierdzili bowiem, że ich nadchodząca produkcja zaoferuje tryb kooperacji.

Rise of the Ronin zaoferuje tryb kooperacji dla czterech graczy

Wspomniana informacja pojawiła się na karcie gry na oficjalnej stronie PlayStation. W sekcji „Często zadawane pytania” studio Team Ninja poinformowało, że w Rise of the Ronin będzie można rozgrywać misje fabularne z maksymalnie trzema graczami w trybie sieciowej współpracy. Deweloperzy dodają również, że do rozgrywki sieciowej potrzebna jest subskrypcja PlayStation Plus, a gra nie zaoferuje starć PvP.