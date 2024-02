Rise of the Ronin na kolejnym zwiastunie. Tym razem twórcy pokazują style walki

W Rise of the Ronin Team Ninja łączy swoją charakterystyczną akcję bojową z katanami, włóczniami, inną bronią do walki wręcz i bronią dystansową, taką jak obca broń palna. Jako Ronin będziesz walczyć z wrogami, używając tych dwóch rodzajów broni.

Podstawowa strategia walki polega na wykonywaniu ataków w zwarciu za pomocą Kwadratu, bronieniu się przed atakami wrogów za pomocą L1 do osłony i Kółka do uniku. Gdy Ki przeciwnika zostanie całkowicie wyczerpane, stanie się on bezbronny i obezwładniony, co ułatwi zadawanie ogromnych obrażeń za pomocą trafień krytycznych.

Podobnie, gdy twoje Ki jest wyczerpane, tymczasowo nie będziesz w stanie atakować ani biegać, więc zwracaj uwagę na swoje Ki podczas walki.