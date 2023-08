Reżyser Tajnej Inwazji, Ali Selim, nie czyta recenzji serialu

Zdaniem reżysera, serial jest tworzony dla publiczności, a niekoniecznie dla krytyków. Jednak raczy zapominać, że w czasach mediów społecznościowych, każdy widz jest także krytykiem i opinie rozchodzą się lotem błyskawicy.

Nie czytam recenzji. Z całym szacunkiem, ale postrzegam swoją pracę jako opowiadanie historii i dialog z publicznością. Kiedy serial jest skończony i wyświetlany na ekranie, to jest moja połowa dialogu. Następnie publiczność rozpoczyna swoją połowę. Myślę, że to cenne, ale nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie.