Reżyser oryginalnego Silent Hill 2 jest „bardzo zadowolony” z remake’u, choć krytykuje sposób promocji gry

Masashi Tsuboyama jest „bardzo zadowolony” z Silent Hill 2 Remake, choć krytykuje sposób promocji tytułu

W mediach społecznościowych ukazało się kilka wpisów dotyczących Silent Hill 2 Remake, które pochodzą prosto od reżysera oryginalnej gry z 2001 roku. Jak przekazał Masashi Tsuboyama, „wartością remake'u jest to, że może w niego zagrać nowe pokolenie”, a sam twórca jest „bardzo zadowolony” z tego powodu. Deweloperowi nie do końca przypadł jednak do gustu sposób promocji Silent Hill 2 Remake.

Myślę, że wartością remake'u jest to, że może w niego zagrać nowe pokolenie. Jako twórca jestem z tego powodu bardzo zadowolony. To już 23 lata! Nawet jeśli nie znasz oryginału, możesz po prostu cieszyć się remakiem takim, jaki jest. To, czy jest dobry, czy zły, nie ma wpływu na oryginał. – napisał Tsuboyama na platformie X.