Rez Ball na pierwszym energetycznym zwiastunie. Opowieść o drużynie koszykarskiej Chuska Warriors od twórcy Rdzennych i wściekłych

Film będzie miał premierę na Festiwalu Filmowym w Toronto, co nastąpi jesienią tego roku. Będzie tam pokazywany w Prezentacje specjalne, a następnie we wrześniu trafi do zasobów serwisu Netflix. Producentami są LeBron James i współtwórca Reservation Dogs.

Rez Ball na pierwszym zwiastunie. Inspirująca opowieść o walce drużyny koszykarskiej

Opowieść przedstawia historię Chuska Warriors – licealnej drużyny koszykówki bogatej w dziedzictwo rdzennych Amerykanów. Po stracie swojego gwiazdorskiego zawodnika zespół musi zjednoczyć się jak nigdy dotąd, aby spełnić marzenia o mistrzostwie stanu. Akcja rozgrywa się w pięknym kraju Navajo. Rez Ball jest inspirującą historią drużyny koszykówki Chuska Warriors dążącej za wszelką cenę do mistrzowskiej chwały po druzgocącej porażce.