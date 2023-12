Resident Evil 4 Remake VR Mode z datą premiery. Capcom prezentuje nowy zwiastun

Wszyscy w zespole ciężko pracowaliśmy, aby zapewnić Wam, graczom, świeży sposób na poznanie historii Resident Evil 4. W grze znajdziemy masę różnorodnych wrogów, broni i sztuczek, co sprawia, że jest to jedno z bardziej mięsistych doświadczeń w serii, dlatego chcieliśmy mieć pewność, że nic nie umknie Wam w trakcie rozgrywki w trybie VR – skomentował Masato Kumazawa, producent Resident Evil 4 Remake VR Mode.

Na koniec przypomnijmy, że Resident Evil 4 Remake dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat odświeżonej wersji hitu z 2005 roku, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Resident Evil 4 Remake – i znowu dobra robota, Panie Capcom.