Resident Evil 2 Remake najpopularniejszą odsłoną serii. Nowe wyniki sprzedaży

Jakiś czas temu Capcom poinformował, że Resident Evil 4 Remake osiągnęło kolejny kamień milowy. Japońska firma postanowiła jednak zaktualizować również wyniki sprzedaży swoich najpopularniejszych produkcji. Udostępnione przez wydawcę rezultaty potwierdziły, że seria Resident Evil ma nowego lidera pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy.

Resident Evil 2 Remake wyprzedza Resident Evil 7. To najchętniej kupowana odsłona serii

Okazuje się, że obecnie najchętniej kupowaną odsłoną Resident Evil jest Resident Evil 2 Remake z 12,6 mln sprzedanych egzemplarzy. Odświeżona wersja drugiej odsłony popularnej serii wyprzedziła dotychczasowego lidera, czyli Resident Evil 7, które na tę chwilę może pochwalić się sprzedażą na poziomie 12,4 mln sztuk. To jednak nie koniec informacji, które powinny zainteresować fanów Capcomu.



Resident Evil 2 Remake wskoczyło bowiem na podium najchętniej kupowanych gier japońskiego wydawcy. Większym zainteresowaniem mogą pochwalić się jedynie Monster Hunter Rise (13,2 mln) oraz Monster Hunter: World (19 mln).



Na koniec przypomnijmy, że Resident Evil 2 Remake dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Resident Evil 2 2019 – recenzja. Więcej niż remake.