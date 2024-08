Reptilian Rising: Walka o demokrację i świat w stylu claymation.

Gregarious Games zapowiada premierę wyjątkowej gry „Reptilian Rising”, która już niebawem zadebiutuje na PC. Gracze będą mogli wcielić się w historyczne postacie i stawić czoła legionom gadzich najeźdźców w niezwykłym świecie inspirowanym latami 80.

Reptilian Rising – starcie Churchilla z dinozaurami

„Reptilian Rising” to niecodzienna produkcja, która łączy w sobie turową strategię z podróżami w czasie oraz unikalnym stylem claymation. Gra przenosi nas w świat, w którym wartości reprezentowane przez Winstona Churchilla są wystawiane na próbę przez złowrogie siły dążące do zniszczenia świata, demokracji i Wielkiej Brytanii. Gracze staną do walki po stronie dobra, wcielając się w postacie takie jak Cleopatra, słynny strateg z niezwykłym zarostem oraz wielu innych znanych bohaterów, którzy zmierzą się z potężnym Tri-Cannonem – trójgłowym dinozaurem wyposażonym w minigun.

Fabuła gry rozwija się w alternatywnym świecie, gdzie czas i przestrzeń mieszają się, tworząc pełne napięcia starcia pomiędzy ludźmi a gadzimi agresorami. Gregarious Games zadbało o to, by każda postać w grze była nie tylko doskonale rozpoznawalna, ale również dysponowała unikalnymi zdolnościami, które można wykorzystać na polu bitwy. Churchill, Cleopatra czy Cezar będą mogli łączyć swoje siły, tworzyć klony, wzywać posiłki i korzystać z mocy zmieniających rzeczywistość, aby odwrócić losy starcia.

Niezwykłe możliwości strategiczne i walka o przetrwanie ludzkości

W „Reptilian Rising” każdy ruch ma znaczenie, a sukces zależy od umiejętności gracza w zarządzaniu drużyną i wykorzystywaniu czasowych anomalii. Wybór odpowiednich bohaterów oraz strategiczne planowanie to klucz do zwycięstwa nad gadzimi najeźdźcami. Gra oferuje różnorodne możliwości taktyczne, w tym tworzenie klonów oraz korzystanie z unikalnych zdolności bohaterów, które mogą całkowicie zmienić przebieg bitwy.

Wszystko to odbywa się w świecie inspirowanym latami 80., gdzie twórcy postawili na charakterystyczny styl claymation, nadając grze niepowtarzalnego klimatu. Reptilian Rising nie tylko bawi, ale również zaskakuje swoją oryginalnością oraz niebanalnym podejściem do tematyki historycznej i science fiction.

Gracze będą musieli stawić czoła nie tylko złowrogim dinozaurom, ale również moralnym dylematom i wyzwaniom, które będą wymagały nie tylko siły, ale i sprytu. Triceratops z minigunem, gadzie legiony i wiele innych kreatywnych zagrożeń to tylko część tego, co czeka na graczy w tej nietypowej produkcji.

Przygotuj się na premierę Reptilian Rising

Premiera „Reptilian Rising” zaplanowana jest na tę jesień, a gra będzie dostępna na PC. Twórcy zapowiadają, że ich nowa produkcja dostarczy graczom niezapomnianych wrażeń, łącząc elementy strategiczne z dynamiczną akcją i unikalnym stylem wizualnym. To tytuł, który na pewno przypadnie do gustu miłośnikom historii, taktyki oraz nietuzinkowych gier komputerowych.