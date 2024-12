Niedawna premiera kolejną darmową grą w Epic Games Store. Gorący prezent już do odebrania

I właśnie takie prezenty lubimy najbardziej. W Epic Games Store możemy odebrać już trzynasty prezent w ramach świątecznych promocji. Tym razem sklep przyszykował dla swoich użytkowników szczególną promocję, gdyż nieczęsto zdarza się, że za darmo rozdawany jest świeży tytuł. Przez najbliższą dobę do swojego konta możemy przypisać [REDACTED], czyli spin-off The Callisto Protocol, który został wydany zaledwie dwa miesiące temu, a konkretniej 28 października bieżącego roku. Gra Striking Distance Studios została ciepło przyjęta przez graczy, a teraz każdy chętny posiadacz PC może sprawdzić tę izometryczną grę akcji w cel-shadingowej oprawie.

[REDACTED] to dynamiczna gra roguelike z widokiem izometrycznym, w której pewien tajny agent jest świadkiem chaosu w więzieniu Black Iron. Jako jeden z ostatnich strażników musi walczyć z potworami, rywalami i ożywionymi zwłokami innych strażników, aby ujść z życiem.

Black Iron to supernowoczesne więzienie na Kallisto, lodowym księżycu Jowisza, opanowane przez tabuny przenoszących zarazę więźniów. Jako skromny strażnik masz jedno zadanie: dostać się do ostatniej kapsuły ratunkowej i uciec.

Walcz z zastępami rozmaitych wrogów i pokonuj wyjątkowe przeszkody, aby uciec z więzienia. Niestety okazuje się, że przetrwali też inni i również chcą się wydostać. Twoimi rywalami będą między innymi niezrównoważony woźny, niebezpieczny gangster czy obłąkana kucharka. Zrobią wszystko, by się ratować, nawet po twoim trupie. Z księżyca uciec może tylko jedno z was. Nie pozwól, by ktoś odebrał ci tę szansę!