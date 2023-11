Remnant 2: The Awakened King ze zwiastunem. Oficjalna zapowiedź dodatku

Gunfire Games oficjalnie zapowiedziało pierwszy z trzech dodatków do gry Remnant 2.

Gunfire Games razem z wydawcą Gearbox Publishing oficjalnie zapowiedziało pierwszy dodatek pod tytułem The Awakened King do gry Remnant II. Jest to pierwsze z trzech zaplanowanych rozszerzeń. Poznaliśmy najważniejsze szczegóły, czyli datę premiery, cenę oraz zawartość.

Oficjalna zapowiedź dodatku The Awakened King do gry Remnant II

Remnant II: The Awakened King ma zadebiutować na rynku już 14 listopada bieżącego roku w cenie 9,75 euro. Za 24,50 euro możemy wykupić dostęp do wszystkich trzech dodatków, aczkolwiek na pozostałe dwa będziemy musieli oczywiście poczekać. Dodatek będzie także od razu dostępny dla wszystkich posiadaczy edycji Ultimate.