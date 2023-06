Remedy: Quantum Break i Control były wczesnymi koncepcjami Alan Wake 2

Może się wydawać niemożliwe, żeby ktokolwiek odrzucił propozycję wydania kontynuacji Alan Wake, ale okazuje się, że Remedy wielokrotnie odbiło się od ściany z napisem „NIE”. Jak ujawnił dyrektor kreatywny Sam Lake, propozycja kontynuacji została odrzucona kilkakrotnie. Microsoft odrzucił pomysł, ponieważ uważał, że gry dla jednego gracza „należą do przeszłości”.

Jednak sama koncepcja wyraźnie zainteresowała Microsoft - „jesteśmy teraz tym zainteresowani, ale nie grą z Alanem”. To doprowadziło do powstania pomysłu na Quantum Break, tytułu Remedy, który do tej pory jest grą ekskluzywną na konsolę Xbox. Okazuje się, że w podobnych okolicznościach powstała gra Control, która w zamyśle również koncepcją na Alan Wake 2.

Gdyby nie Alan Wake 2, nie byłoby Quantum Break i Control

Jak widać, Remedy długo czekało na realizację Alana Wake'a 2, ale dzięki oporowi Microsoftu dostaliśmy dwie inne, wyśmienite gry.