Dlaczego Quantum Break znika z Xbox Game Pass? Microsoft zabiera głos w sprawie

W połowie kwietnia z biblioteki Xbox Game Pass zniknie aż 8 gier. Jedną z produkcji oznaczonych do usunięcia ze wspomnianej usługi jest Quantum Break, czyli exclusive Microsoftu. Amerykańska firma wreszcie postanowiła zabrać głos w sprawie i wyjaśniła, dlaczego gra stworzona przez Remedy Entertainment opuści niebawem abonament.

Quantum Break może za jakiś czas wrócić do oferty Xbox Game Pass

Microsoft poinformował redakcję Xbox Dynasty, że Quantum Break zostanie wkrótce usunięte z biblioteki Xbox Game Pass ze względu na problemy licencyjne. Amerykańska firma nie podzieliła się szczegółami na ten temat, ale źródłem problemu najprawdopodobniej są utwory muzyczne występujące w produkcji studia Remedy Entertainment.



Rzecznik prasowy Microsoftu zapewnił jednak, że amerykańska firma pracuje nad rozwiązaniem problemu. Gigant z Redmond będzie się bowiem starał, by Quantum Break wróciło do oferty Xbox Game Pass najszybciej, jak to możliwe. Istnieje więc szansa, że produkcja Remedy Entertainment z czasem wróci do wspomnianego abonamentu.



Na koniec przypomnijmy, że Quantum Break zadebiutowało na rynku w 2016 roku na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji studia Remedy Entertainment, to zapraszamy Was do lektury: Pozdrowienia z przyszłości, czyli recenzja Quantum Break.