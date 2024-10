Kultowy Croc na porównaniu grafiki. Jakie różnice zobaczymy w nadchodzącym remasterze?

Miesiąc temu dowiedzieliśmy się, że kultowa platformówka Croc Legend of the Gobbos zostanie wydana w odświeżonej wersji. Studio zajmujące się tworzeniem remastera regularnie udostępnia informacje dotyczące rozwoju projektu. Tym razem zobaczyliśmy minutowy film z porównaniem grafiki. Wyjaśniono, w jaki sposób zostaną odświeżone niektóre elementy gry.

Croc Legend of the Gobbos - zobaczyliśmy porównanie grafiki

Na filmie porównującym grafikę między dwoma wersjami Croc Legend of the Gobbos widzimy, że w odświeżonym wydaniu zachowano kilka elementów charakterystycznych dla oryginału. Twórcy we wpisie na Twitterze/X poinformowali, że ich celem było poprawienie ogólnego wyglądu gry bez zabierania stylu i uroku edycji sprzed 27 lat. Poza usprawnieniami graficznymi nowa wersja powinna być płynniejsza i mieć większą rozdzielczość.

