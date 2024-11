Remaster klasycznych RPG-ów pojawi się na kolejnych platformach. Wciąż czekamy na datę premiery

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się o rozpoczęciu przez gamigo oraz WildTangent prac nad pełnym remasterem klasycznej serii Fate. Projekt został początkowo ogłoszony wyłącznie na PC za pośrednictwem Steam oraz Epic Games Store, lecz według najnowszych informacji FATE: Reawakened ma się pojawić również na konsolach.

FATE: Reawakened - zmiany w nowym wydaniu

FATE: Reawakened to zbiorcze wydanie czterech remasterów oryginalnych gier z serii, czyli Undiscovered Realms, The Traitor Soul i The Cursed King. Dla wielu były to pierwsze produkcje z gatunku dungeon crawler. W nowej wersji mamy zobaczyć sporo usprawnień, które pomogą dostosować tytuł do dzisiejszych standardów bez zmieniania klasycznych elementów.