FATE: Reawakened – klasyczna przygoda RPG powraca w odświeżonej wersji

Klasyka gatunku RPG wraca w nowej odsłonie

gamigo oraz deweloper Tableflip ogłosili prace nad FATE: Reawakened, pełnym remasterem klasycznej serii FATE, pierwotnie opracowanej i wydanej przez WildTangent. To kultowe uniwersum, które zapisało się w historii gier jako jedno z pierwszych, które wyznaczyło standardy dla gatunku action RPG, otrzyma teraz nowe życie. FATE: Reawakened to zbiorcze wydanie czterech oryginalnych gier z serii, w tym Undiscovered Realms, The Traitor Soul i The Cursed King.