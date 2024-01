Remake TES IV: Oblivion na Xbox Developer_Direct? Bethesda opublikowała teaser

Brytyjski oddział firmy Bethesda postanowił zaprosić graczy na Xbox Developer_Direct. Wpis wydawcy – jak wspomnieliśmy wyżej – został o krótki teaser, który przedstawia tajemniczy symbol. Według fanów całość stanowi nawiązanie do The Elder Scrolls IV: Oblivion . Wiele wskazuje więc na to, że na pokazie Microsoftu rzeczywiście doczekamy się zapowiedzi odświeżonej wersji wspomnianej produkcji.

Kilka dni temu Microsoft zaprosił graczy na kolejną edycję Xbox Developer_Direct . Zgodnie z zapowiedziami w trakcie pokazu zobaczymy pierwsze fragmenty rozgrywki z gry Indiana Jones od MachineGames. Niewykluczone jednak, że amerykańska firma szykuje także niespodziankę dla fanów The Elder Scrolls. Firma Bethesda opublikowała bowiem teaser, który sugeruje, że na wydarzeniu zobaczymy odświeżoną wersję The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Już pod koniec lipca 2023 roku pojawiły się pierwsze nieoficjalne doniesienia na temat remake’u The Elder Scrolls IV: Oblivion. Kilka miesięcy później do wyciekła lista nowych gier firmy Bethesda, na której również znalazła się wzmianka o odświeżonej wersji czwartej odsłony serii The Elder Scrolls. Projekt wciąż nie doczekał się prezentacji, ale niewykluczone, że zmieni się to już w przyszłym tygodniu.