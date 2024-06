Remake klasycznej gry Riven z oficjalną datą premiery. Zobaczcie zwiastun gry wykorzystującej Unreal Engine 5

Remake Riven to oczywiście wciągająca historia i skomplikowane i wymagające zagadki. Jednak nowa wersja zadziała na Unreal Engine 5 co gwarantuje rewelacyjną oprawę graficzną, efekty oraz dźwięk. Tym razem zobaczymy nie tylko klasyczne lokacje, ale także nowe obszary przeznaczone do eksploracji, rozbudowujące klasyczny świat gry i dostarczające nowych przeżyć i zagadek.

Mało tego! Twórcy Riven Remake obiecują zupełnie nowe doznania z rozgrywki, a to za sprawą możliwości swobodnego eksplorowania lokacji, ale tym razem również w technologii VR.