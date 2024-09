PlayStation 5 z dużą aktualizacją systemu. Sony wprowadza kilka nowych funkcji

Wraz z aktualizacją oznaczoną numerem 24.06-10.00.00 posiadacze PlayStation 5 otrzymają dostęp do konfigurowalnego Centrum Witaj (ang. Welcome Hub). Zgodnie z przekazanymi informacjami będzie można je dostosować za pomocą widżetów, które wyświetlają m.in. informacje o pamięci masowej, poziomie baterii czy znajomych online, a także tła.

Sony podkreśla jednak, że w ramach najnowszej aktualizacji Centrum Witaj trafi do „ograniczonej liczby użytkowników”. Reszta graczy na całym świecie ma natomiast otrzymać dostęp do wspomnianej funkcji w ciągu 1-2 miesięcy. Nie jest to jednak jedyna nowość, którą będą mogli cieszyć się posiadacze PlayStation 5. Poniżej znajdziecie bowiem resztę zmian i funkcji, które wprowadza wspomniany firmware.