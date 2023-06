Redfall z nowym patchem. Arkane eliminuje błędy i wprowadza „drobne” poprawki

WALKA

Usunięto błąd, przez który część umiejętności bohaterów uniemożliwiało graczom przebicie kołkiem Czarnego Słońca.

AI/NPC

Usunięto błąd, przez który wampiry nie ścigały gracza po serii następujących szybko po sobie teleportacji.

GRA WIELOOSOBOWA

Od teraz cechy gniazda wyświetlają prawidłowo wariację wylosowaną na potrzeby starcia.

WYDAJNOŚĆ I STABILNOŚĆ

Wprowadzono ogólne usprawnienia stabilności gry oraz funkcji zapisywania rozgrywki.

Na koniec przypomnijmy, że gra Redfall dostępna jest na PC i Xbox Series X/S. Najnowsza produkcja studia Arkane znajduje się również w bibliotece Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Redfall – a rano po wampirach zostaje tylko popiół…