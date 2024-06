Red One na pierwszym zwiastunie. Amazon prezentuje swój świąteczny hit

Red One to nowa komedia akcji, której historia rozgrywa się podczas okresu świątecznego. O produkcji niewiele było wiadomo aż do teraz, gdy Amazon zaprezentował pierwszy zwiastun swojego widowiska. Studio ma nadzieję, że film otworzy zupełnie nową serię, która pozwoli im dalej eksplorować mitologię świąt i słynnych postaci, na czele ze Świętym Mikołajem, czy straszliwym Krampusem. W głównych rolach w Red One zagrali Dwyane Johnson, Chris Evans oraz J.K. Simmons. Zwiastun filmu zobaczycie poniżej.