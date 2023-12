Red Dead Redemption 3 powstanie? Aktor wcielający się w Arthura Morgana jest tego pewien

Na wspomniany wpis zareagował jeden z fanów, który postanowił zapytać, czy Clark majakiekolwiek informacje na temat Red Dead Redemption 3. W odpowiedzi aktor stwierdził natomiast, że z pewnością „pewnego dnia” zobaczymy kolejną odsłonę serii Red Dead Redemption. Jak można się było spodziewać, odtwórca roli Arthura Morgana nie ma „zielonego pojęcia”, kiedy to nastąpi. Gracze nie powinni również spodziewać się powrotu wspomnianego bohatera, ponieważ – według Clarka – „jego historia została opowiedziana”.

Na koniec przypomnijmy, że Red Dead Redemption 2 zadebiutowało na rynku pod koniec października 2018 roku. Gra dostępna jest obecnie na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Wspomnianą produkcję można uruchomić również na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S za sprawą kompatybilności wstecznej. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat przygód Arthura Morgana, to zapraszamy Was do lektury: Red Dead Redemption 2 - recenzja. Dobry, zły i zachwycający.