Red Dead Redemption 2 zmierza na PS5 i XSX? Rockstar ma nietypowy pomysł na premierę nowej wersji gry

Wydaje się jednak, że zastosowanie tego planu w życie nie będzie potrzebne.

Red Dead Redemption 2 od lat pozostaje jedną z najważniejszych gier w dorobku Rockstar Games, ale posiadacze PlayStation 5 i Xbox Series X/S wciąż nie doczekali się natywnej wersji produkcji przygotowanej z myślą o obecnej generacji konsol. Najnowsze, nieoficjalne doniesienia sugerują jednak, że taki projekt nie tylko istnieje, ale może być już ukończony. Problem w tym, że Rockstar najwyraźniej nie musi się spieszyć z jego premierą. Red Dead Redemption 2 – wersja na PlayStation 5 i Xbox Series X/S jest już gotowa? Według insidera znanego jako NateTheHate2, wersja Red Dead Redemption 2 na PlayStation 5 i Xbox Series X/S miała być swego rodzaju zabezpieczeniem na wypadek kolejnego przesunięcia Grand Theft Auto 6. Gdyby najważniejsza premiera Rockstara ostatnich lat ponownie wypadła z kalendarza, odświeżone Red Dead Redemption 2 mogłoby częściowo złagodzić rozczarowanie graczy i wypełnić lukę w planie wydawniczym firmy.

Sytuacja miała się jednak zmienić, ponieważ GTA 6 utrzymało aktualny termin premiery, a dzisiejszej nocy produkcja doczekała się nawet startu zamówień przedpremierowych. Gra Rockstara ma zadebiutować 19 listopada 2026 roku na PlayStation 5 i Xbox Series X/S, a to oznacza, że studio nie potrzebuje już natychmiast wyciągać z szuflady kolejnej dużej premiery. W takim scenariuszu Red Dead Redemption 2 w wersji na obecną generację konsol może po prostu czekać na odpowiedni moment. Wczytywanie ramki mediów. Z perspektywy biznesowej taki ruch miałby sporo sensu. Red Dead Redemption 2 to tytuł, który mimo upływu lat nadal wygląda znakomicie, wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem i regularnie wraca w dyskusjach graczy. Natywne wydanie na PlayStation 5 i Xbox Series X/S mogłoby więc stać się dla Rockstara relatywnie bezpiecznym sposobem na ponowne wykorzystanie jednej z najgłośniejszych marek w portfolio.

GramTV przedstawia:

Gracze od dawna liczą przede wszystkim na tryb 60 klatek na sekundę, wyższą rozdzielczość, szybsze czasy ładowania i ewentualne poprawki graficzne. Red Dead Redemption 2 działa dziś na PS5 i Xbox Series X/S dzięki wstecznej kompatybilności, ale wciąż nie wykorzystuje w pełni możliwości nowszych konsol. Właśnie dlatego temat powrotu Arthura Morgana w ulepszonej wersji regularnie rozpala społeczność. Nie wiadomo jednak, jak szeroki byłby zakres takiego wydania. Rockstar mógłby zdecydować się na prostą aktualizację techniczną, osobną wersję sprzedawaną jako płatne wydanie albo pakiet z dodatkowymi usprawnieniami. Na ten moment są to jednak wyłącznie spekulacje, ponieważ firma nie przedstawiła żadnych oficjalnych szczegółów. Warto przy tym pamiętać, że Rockstar bardzo ostrożnie zarządza komunikacją wokół swoich największych marek. Obecnie cała uwaga branży skupia się na GTA 6, więc zbyt wczesna zapowiedź ulepszonego Red Dead Redemption 2 mogłaby niepotrzebnie rozpraszać przekaz marketingowy. Studio może uznać, że powrót do świata Dzikiego Zachodu lepiej ogłosić dopiero wtedy, gdy kampania związana z nowym Grand Theft Auto wejdzie w odpowiednią fazę albo gdy firma będzie potrzebowała kolejnego mocnego tematu dla graczy. Dla fanów Red Dead Redemption 2 najważniejsza informacja jest jednak taka, że projekt najprawdopodobniej nie został porzucony. Jeżeli doniesienia się potwierdzą, Rockstar Games może trzymać gotową wersję gry w rezerwie i wypuścić ją wtedy, gdy będzie to najbardziej opłacalne z punktu widzenia całego kalendarza wydawniczego.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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