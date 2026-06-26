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Red Dead Redemption 2 jak Zelda? Mod dodaje wspinaczkę rodem z Breath of the Wild

Mikołaj Berlik
2026/06/26 13:00
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Nowa modyfikacja do Red Dead Redemption 2 pozwala wspinać się niemal na każdy obiekt w grze.

Choć od premiery Red Dead Redemption 2 minęło już kilka lat, społeczność moderska wciąż potrafi zaskakiwać nowymi pomysłami. Jednym z najciekawszych projektów ostatnich tygodni jest modyfikacja autorstwa alejahH, która całkowicie zmienia sposób eksploracji świata gry.

Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 – wspinaczka niczym w Zeldzie

Nowy mod wprowadza do produkcji Rockstara rozbudowany system wspinaczki inspirowany serią The Legend of Zelda. Arthur lub John mogą teraz chwytać się niemal każdego obiektu znajdującego się na wysokości ramion bohatera.

Gracze są w stanie wspinać się po budynkach, drzewach, krzakach, płotach, słupach, wagonach, skałach czy nawet stromych zboczach. Dzięki modyfikacji praktycznie nie istnieją ograniczenia dotyczące miejsc, do których można się dostać.

Podczas wspinaczki możliwe jest swobodne poruszanie się w różnych kierunkach, omijanie narożników oraz wykonywanie skoków. Bohater może również chwytać się krawędzi po skoku, co pozwala ratować się przed upadkiem, przeskakiwać między drzewami czy wykonywać efektowne odbicia od ścian. Po dotarciu na szczyt postać automatycznie wspina się na krawędź lub wskakuje na wybraną powierzchnię.

GramTV przedstawia:

Największą zaletą modyfikacji wydaje się całkowicie nowe podejście do eksploracji otwartego świata. Miejsca, które wcześniej stanowiły jedynie element krajobrazu, stają się teraz dostępne dla graczy.

Dzięki temu można dostać się na dachy budynków, wysokie skały czy korony drzew, oglądając świat Red Dead Redemption 2 z zupełnie innej perspektywy. To rozwiązanie szczególnie przypadnie do gustu fanom serii Zelda, którzy cenili swobodę eksploracji oferowaną przez Breath of the Wild i Tears of the Kingdom.

Autor moda udostępnił również materiał wideo prezentujący najważniejsze funkcje systemu wspinaczki. Modyfikacja jest już dostępna do pobrania dla pecetowej wersji Red Dead Redemption 2.

Źródło:https://www.dsogaming.com/mods/red-dead-redemption-2-gets-a-breath-of-the-wild-and-tears-of-the-kingdom-climbing-system/

Tagi:

News
PC
Red Dead Redemption
Red Dead Redemption 2
fanowski projekt
fanowska modyfikacja
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112