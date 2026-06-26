Red Dead Redemption 2 jak Zelda? Mod dodaje wspinaczkę rodem z Breath of the Wild

Nowa modyfikacja do Red Dead Redemption 2 pozwala wspinać się niemal na każdy obiekt w grze.

Choć od premiery Red Dead Redemption 2 minęło już kilka lat, społeczność moderska wciąż potrafi zaskakiwać nowymi pomysłami. Jednym z najciekawszych projektów ostatnich tygodni jest modyfikacja autorstwa alejahH, która całkowicie zmienia sposób eksploracji świata gry. Red Dead Redemption 2 – wspinaczka niczym w Zeldzie Nowy mod wprowadza do produkcji Rockstara rozbudowany system wspinaczki inspirowany serią The Legend of Zelda. Arthur lub John mogą teraz chwytać się niemal każdego obiektu znajdującego się na wysokości ramion bohatera.

Gracze są w stanie wspinać się po budynkach, drzewach, krzakach, płotach, słupach, wagonach, skałach czy nawet stromych zboczach. Dzięki modyfikacji praktycznie nie istnieją ograniczenia dotyczące miejsc, do których można się dostać. Podczas wspinaczki możliwe jest swobodne poruszanie się w różnych kierunkach, omijanie narożników oraz wykonywanie skoków. Bohater może również chwytać się krawędzi po skoku, co pozwala ratować się przed upadkiem, przeskakiwać między drzewami czy wykonywać efektowne odbicia od ścian. Po dotarciu na szczyt postać automatycznie wspina się na krawędź lub wskakuje na wybraną powierzchnię.

GramTV przedstawia: