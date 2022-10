Recenzje The Valiant. Rozrywkowe średniowiecze

Strategia The Valiant trafiła na pecety 19 października. Pod tym adresem możecie obejrzeć premierowy zwiastun. Od kilku dni w internecie pojawiają się też recenzje strategii. Z całkiem wysokiej – bo sięgającej 78 procent (na podstawie 10 opinii) – średniej ocen w portalu Metacritic.com wynika, że mamy do czynienia z niezgorszą produkcją.

Zalety i wady The Valiant

Generalnie krytycy są zgodni co do tego, że przy The Valiant można się naprawdę nieźle bawić. CulturedVultures.com określa tytuł jako "prostą, ale angażującą taktyczną grę akcji" z ładnym settingiem. Przedstawiciel portalu wystawia strategii 8/10. Podobnie uważa dziennikarz CheckpointGaming.net, który podkreśla rozrywkowe walory tytułu. Przy czym przedstawiciel portalu zaznacza, że gra nie wprowadza przełomu do gatunku – i ocenia ją na 7.5/10.

Redaktor tego portalu chwali też tryby wieloosobowe The Valiant, ale narzeka na nudną i schematyczną kampanię dla pojedynczego gracza. Z kolei krytyk z Everyeye.it sądzi, że przepis na "rozrywkową grę" w The Valiant "działa, ale nie zachwyca". Jego zdaniem twórcy powinni trochę wnikliwiej zgłębić średniowieczną epokę. Ostatecznie według recenzenta jest to gra o niewykorzystanym potencjale – i to zarówno z fabularnego, jak i technicznego punktu widzenia.