Raport Unity pokazuje, ilu twórców gier korzysta ze sztucznej inteligencji

Kilka dni temu dyrektor generalny EA wypowiedział się w temacie sztucznej inteligencji, uznając, że całkowicie odmienia ona filozofię tworzenia gier. W połowie lutego z kolei założyciel DreamWorks stwierdził, że AI zastąpi 90% animatorów w ciągu trzech lat. Najnowszy raport Unity wskazuje natomiast, jak wiele studiów gier rzeczywiście korzysta z SI i w jaki sposób deweloperzy posługują się narzędziem.

Raport Unity pokazuje, że 62% z biorących udział w badaniu studiów gier wykorzystuje sztuczną inteligencję

Zgodnie z przekazanymi przez serwis GameRant informacjami, najnowszy raport Unity ujawnił, że 62% z biorących udział w badaniu studiów gier korzysta w różny sposób ze sztucznej inteligencji. Analiza opiera się danych pochodzących od około pięciu milionów deweloperów Unity Engine. Jak podaje producent silników, ankietowane studia posługują się AI głównie w celu tworzenia prototypów, koncepcji, zasobów i budowania świata.

W raporcie przekazano również, że średni czas tworzenia gry w 2022 roku wynosił 218 dni, natomiast w 2023 roku – 304 dni. W związku z tym deweloperzy wykorzystują możliwości sztucznej inteligencji, aby usprawnić pewne procesy. 46% ankietowanych twórców gier stwierdziło, że używa AI do ulepszania animacji postaci, 37% do przyspieszenia pisania kodu, a 36% do generowania grafiki i poziomów. Ogólnie rzecz biorąc, 71% ze zbadanych studiów uznaje, że SI usprawniła ich działalność.

Raport Unity wskazuje także, że 56% programistów wykorzystuje sztuczną inteligencję do budowania światów. W tej grupie 64% ankietowanych używa SI do tworzenia NPC. Jeśli zaś chodzi o rodzaje gier, przy okazji których deweloperzy korzystają z możliwości AI, najczęściej wymienia się AR/VR (29%), gry wieloosobowe (28%), casual (27%) i otwarty świat (25%). Najmniejszy udział mają strzelanki pierwszoosobowe (15%), gry logiczne (16%) i edukacyjne (19%).

Opublikowany przez Unity raport wskazuje również, dlaczego niektóre studia nie wykorzystują sztucznej inteligencji. Zgodnie z przeprowadzoną w 2023 roku ankietą, 38% studiów nie rozpoczęło wdrażania SI do procesu tworzenia gier z różnych powodów. Wśród nich wymienia się brak wystarczającej ilości czasu (43%), brak umiejętności technicznych (24%) oraz brak wiedzy o takiej możliwości (20%). Zainteresowani bardziej szczegółową treścią raportu mogą zapoznać się z dokumentem na oficjalnej stronie Unity