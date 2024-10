Radio Off Kraków zwalnia dziennikarzy i zastępuje ich AI. Na antenie usłyszymy głosy wykreowane przez sztuczną inteligencję

Nie możemy siedzieć cicho, ja na pewno nie mam zamiaru milczeć. Dlatego proszę Was wszystkich o wsparcie i pomoc w nagłośnieniu sprawy – wszystkimi możliwymi kanałami, gdzie tylko się da; UDOSTĘPNIAJCIE ten wpis, naszą petycję (poniżej!!), piszcie do swoich bliskich i znajomych, do osób mniej lub bardziej wpływowych i zasięgowych. – pisze Demski.

Sprawę nagłośnił dzisiaj Mateusz Demski, dziennikarz i krytyk filmowy, który do września 2024 roku prowadził audycję w Radio Off Kraków. Demski zwrócił uwagę na zmianę formuły działania miejsca, które do niedawna tworzyło kilkanaście osób – dziennikarze, dziennikarki, artyści i artystki. Jak się okazuje, te osoby zastąpi sztuczna inteligencja pod postacią trzech „prowadzących” – 20-letnia „Emi”, ekspertka od popkultury, 22-letni „Kuba”, specjalista od technologii i muzyki oraz 23-letni „Alex”, społecznie zaangażowany w tematy związane z tożsamością i kulturą queer. Jak podkreśla Demski we wpisie na Facebooku – „żadna z tych osób nie istnieje”.

Jak podkreśla dziennikarz, decyzję o wprowadzeniu AI na antenę Radio Off Kraków podjął Marcin Pulit, likwidator Radia Kraków, który mianował się redaktorem naczelnym. Według Pulita zmiany to „eksperyment badawczo-medialny”, a program ma być „adresowany do osób z tzw. pokolenia Z, odpowiadać na ich potrzeby i zainteresowania, poruszać kluczowe dla nich tematy, analizować jak AI może wpływać na to, co myślą, jak konsumują informacje”. Na stronie radiokrakow.pl możemy przeczytać:

Na początek, każdy z nich będzie prowadził od poniedziałku do piątku po dwie godziny programu dziennie, a raz w tygodniu - autorską audycję muzyczną i ekskluzywny wywiad z wybitnymi postaciami polskiej i światowej kultury, politykami i działaczami. Eksperymentalny program OFF Radia Kraków będzie stopniowo rozwijany i wzbogacany o kolejne elementy. Będzie także mieć odzwierciedlenie w nowej stronie www (offradiokrakow.pl) i w social mediach.

Kontrowersyjna decyzja doprowadziła, jak wspomnieliśmy powyżej, do zwolnienia kilkunastu osób pracujących wcześniej w Radio Off Kraków. Zwracający uwagę na sprawę Mateusz Demski stworzył petycję, którą znajdziecie pod tym linkiem. Demski pisze w apelu między innymi: