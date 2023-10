PS5 Slim – bez internetu nie podłączycie napędu. Sony wpadło na kuriozalny pomysł

Przed dwoma tygodniami Sony oficjalnie zapowiedziało PlayStation 5 Slim, czyli odświeżoną wersję konsoli, która zostanie lekko odchudzona i zmniejszona. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku standardowego PlayStation 5, do sklepów trafią wersje z napędem oraz bez. Osoby, które zdecydują się na opcję bez napędu, będą mogły osobno dokupić odtwarzacz płyt blu-ray za dodatkową opłatą. Okazuje się, że podłączenie napędu będzie wymagało połączenia z internetem i zalogowania się do PlayStation Network.

Połączenie internetowe wymagane do podłączenia napędu do PlayStation 5 Slim

Już w przyszłym miesiącu PS5 Slim oficjalnie zadebiutuje na amerykańskim rynku. Do sklepów trafiły już egzemplarze zestawów z Call of Duty: Modern Warfare 3, które na pudełku zawierają ciekawą informację o podłączeniu napędu.

Do sparowania napędu blu-ray z konsolą wymagane będzie połączenie internetowe.

Prawdopodobnie wymuszenie na użytkownikach połączenie się z PlayStation Network po każdorazowym podłączeniu napędu do konsoli ma na celu upewnienie się, że gracze nie korzystają z nieoficjalnych, tańszych zamienników, które mogłyby pojawić się na rynku. Sony chce ukrócić ten proceder i zdecydowano się na opcję internetowej weryfikacji.

Rodzi to jednak obawy, że niektórzy użytkownicy mogą stracić dostęp do wybranych gier, które posiadają na płycie, gdy w danej chwili nie będą mieli połączenia internetowego. Dodatkowym zagrożeniem są same serwery Sony, które mogą przestać działać na określony czas, uniemożliwiając graczom dostęp do ich gier. O takiej sytuacji wspomniał John Linneman z Digital Foundry:

Uhhhh… jeśli tak jest, jest to bardzo niepokojące i dziwne. Połączenie sprzętu nie powinno być ustalane na podstawie serwera, który nie zawsze może być dostępny.

