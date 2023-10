PS5 Slim w zestawie z Call of Duty: Modern Warfare 3. Zdjęcie konsoli w sieci

Wygląda na to, że Sony zamierza wykorzystać premierę tegorocznej odsłony Call of Duty do promocji nowego modelu PlayStation 5.

Do sieci trafiło bowiem zdjęcie prezentujące odchudzony model PlayStation 5 w wersji z napędem i Call of Duty: Modern Warfare 3. Zgodnie z zapowiedziami najnowsza odsłona popularnej serii ma zadebiutować na rynku 10 listopada 2023 roku i właśnie tego dnia do sprzedaży ma trafić również wspomniany zestaw. Na ten moment trudno jednak stwierdzić, czy będzie on dostępny także w Europie.