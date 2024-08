PS Plus Extra i Premium na sierpień. Oferta z 15 grami, w tym polskim hitem

Sony zaprezentowało pełną listę gier w PS Plus Extra i Premium na bieżący miesiąc.

Japońska korporacja przedstawiła pełną ofertę gier w ramach PlayStation Plus Extra i Premium na sierpień. Subskrybenci usługi tym razem mogą sprawdzić aż 15 tytułów, w tym wiele znanych hitów. Już w najbliższy wtorek, 20 sierpnia, w abonamencie pojawią się m.in.: Wild Hearts, Cult of the Lamb, Ride 5, Watch Dogs 2, czy gry z serii TimeSplitters. Zdecydowanie najważniejszym tytułem sierpniowej oferty gier jest Wiedźmin 3: Dziki Gon, czyli już dziewięcioletnia gra od CD Projekt RED. Pełną listę nowych gier w usłudze znajdziecie poniżej.

PlayStation Plus Extra i Premium – sierpień 2024

Wiedźmin 3: Dziki Gon (PS4, PS5)

Wild Hearts Standard Edition (PS5)

Cult of the Lamb (PS4, PS5)

Ride 5 (PS5)

Watch Dogs 2 (PS4)

Sword Art Online: Last Recollection (PS4, PS5)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

Sword Art Online: Alicization Lycoris (PS4)

Sword Art Online: Fatal Bullet (PS4)

Sword Art Online: Hollow Realization (PS4)

PlayStation Plus Premium – sierpień 2024