PlayStation Plus Extra i Premium na luty 2023 wycieka. Szykuje się mocna oferta

Sony nie ujawniło jeszcze, jakie gry wzbogacą ofertę PlayStation Plus Extra i Premium w lutym bieżącego roku. Wygląda jednak na to, że japońska firma szykuje naprawdę mocny zestaw, z którego powinni być zadowoleni nawet najbardziej wymagający abonenci wspomnianej usługi. Do sieci wyciekła bowiem wstępna lista produkcji, która zapowiada, że w tym miesiącu subskrybenci PlayStation Plus Extra i Premium nie powinni mieć powodów do narzekań.



Jak informuje użytkownik posługujący się pseudonimem „billbil-kun” – który powinien być już dobrze znany wszystkim łowcom okazji, a także abonentom usługi firmy Sony – w lutym w ofercie PlayStation Plus Extra i Premium pojawią się m.in. takie tytuły jak Horizon Forbidden West, Scarlet Nexus, Resident Evil 7: Biohazard czy też Borderlands 3.



Informator zaznacza, że nie jest to pełna oferta i abonenci PlayStation Plus Extra i Premium mogą liczyć w tym miesiącu na „znacznie więcej” produkcji. Wspomniane tytuły oraz pozostałe – nieznane na ten moment gry – mają trafić do usługi Sony już 21 lutego. Na oficjalne potwierdzenie tych doniesień trzeba jednak jeszcze nieco zaczekać.

PlayStation Plus Extra i Premium na luty 2023 – wyciek

Horizon Forbidden West (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Scarlet Nexus (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Resident Evil 7: Biohazard (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Borderlands 3 (PS4/PS5)