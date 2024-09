Przyszłość domowej sztuki cyfrowej z TCL!

To coś więcej niż tylko telewizja, to przyszłość cyfrowej sztuki i rozrywki w domu. Po raz pierwszy sztuka, design i najnowocześniejsza technologia łączą się w jednym, eleganckim pakiecie.

Jego obecność pozwala stworzyć własną atmosferę, płynnie łącząc się z wystrojem domu jak arcydzieło, które odzwierciedla Twój gust, styl i aspiracje.

Połączenie sztuki i technologii w NXTFRAME

Telewizor może być bramą do świata nieograniczonej rozrywki i nowego wymiaru kreatywności. Tym, co wyróżnia telewizor NXTFRAME, jest możliwość przekształcenia salonu w galerię, nawet w chwili, gdy nie jest on wykorzystywany.

Osoby, które doceniają piękno, pokochają sposób, w jaki telewizor TCL NXTFRAME łączy zaawansowaną technologię wyświetlania, sztukę i nieograniczoną wyobraźnię w supercienkim pakiecie All-In-One.

Telewizor TCL NXTFRAME jest najsmuklejszy w swojej gamie - ma zaledwie 27,9 mm grubości. Posiada piękną, zintegrowaną obudowę, która prezentuje się niezwykle elegancko.

Unikalny dźwięk w ponadczasowej formie

Wersja TCL NXTFRAME Pro jest zintegrowanym zestawem, który składa się ze stylowego, bezprzewodowego soundbara 3.1.2 oraz bezprzewodowego subwoofera zaprojektowanych wspólnie przez inżynierów TCL i Bang & Olufsen.

Zespół Bang & Olufsen ściśle współpracował z inżynierami TCL podczas opracowywania produktu, by mieć pewność, że każda pojedyncza nuta jest tak czysta jak to tylko możliwe.

Nad jakością dźwięku pracowali ci sami akustycy, którzy dostrajali brzmienie najbardziej znanych na świecie systemów audio Bang&Olufsen.

Zastosowany w TCL NXTFRAME Pro system audio obejmuje również tryb Enhanced Dialogue Mode i technologię BeoSonic, umożliwiając użytkownikom dostosowanie profili dźwiękowych do dowolnego typu treści.

Nasze partnerstwo stanowi pierwszy krok w długoterminowej współpracy mającej na celu przekształcenie doświadczeń audio w całym portfolio urządzeń TCL.

Prywatna galeria sztuki wpasowana w Twój salon

Telewizor TCL NXTFRAME to znacznie więcej niż ekran - to sposób na kreatywność.

Dzięki konfigurowalnym ramkom magnetycznym w kolorach Dawn Birch, Twilight Elm i Vernal Mint możesz bez wysiłku dostosować wygląd telewizora do estetyki pomieszczenia.

Dołączone magnetyczne ramki zatrzaskowe ułatwiają zmianę stylu, sprawiając, że Twoja przestrzeń życiowa zawsze będzie odzwierciedlać Twój gust i aktualny nastrój.

W TCL NXTFRAME zastosowano matowy ekran z warstwą antyrefleksyjną z wieloma cyfrowymi teksturami do wyboru, dzięki czemu może wyglądać dokładnie tak, jak chcesz.

Wybór grafiki nigdy nie był łatwiejszy. Telewizor TCL NXTFRAME jest dostarczany z wyselekcjonowaną biblioteką dzieł sztuki, a dostęp do jeszcze bogatszej kolekcji można uzyskać online.

Możesz także wyświetlać swoją osobistą kolekcję sztuki bezprzewodowo lub przez USB.

Dzięki współpracy z National Gallery w Londynie, biblioteka sztuki bez wysiłku przekształca salon w osobiste studia ze zmieniającymi się dziełami sztuki: obrazami, fotografiami, rysunkami i sztuką uliczną.

Prosty montaż i łatwość obsługi

Telewizor TCL NXTFRAME montuje się tak samo jak inne modele, jednak nie trzeba już wybierać specjalnego mocowania. W zestawie znajduje się uchwyt do montażu na płaskiej powierzchni, zupełnie jak obraz.