Będziemy kupować coraz większe telewizory? To całkiem możliwe

Mogłoby się wydawać, że w erze niewątpliwego kryzysu mieszkaniowego będziemy kupować coraz mniejsze telewizory. Bo w końcu kupujemy coraz mniejsze mieszkania. TCL twierdzi jednak, że jest dokładnie odwrotnie i dostosowuje ofertę pod nowe trendy. Ich zdaniem, to właśnie największe modele będą sprzedawać się coraz lepiej. Potwierdzają to zresztą dane, które wskazują na to, że segment telewizorów powyżej 70 cali wzrósł dwukrotnie od 2021 roku.

Dlaczego tak? Przede wszystkim wpływa na to fakt, że często oglądamy filmy robiąc inne rzeczy, chociażby siedząc na telefonie. Duży telewizor sprawia, że znacznie łatwiej przyswoić nam wtedy treści. Firma zwraca też uwagę na to, że sporo filmów jest w formacie 2,39:1. Większy wyświetlacz jest więc konieczny, bo nie korzystamy z całego panelu. Ma to nawet sporo sensu. A liczby mówią same za siebie – TCL sprzedaje w Polsce podobno 2 telewizory powyżej 95 cali dziennie. Strategia się opłaca.

TCL wzięło Polskę z lekkiego zaskoczenia

Przy okazji, TCL wzięło nasz rynek lekko z zaskoczenia – są właśnie drugim największym sprzedawcą telewizorów, zaraz po Samsungu a wyprzedzając bardzo nieznacznie LG. Ciężko znaleźć moment, w którym się to stało, ale fakty są takie a nie inne. Nowy sponsor Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej to już olbrzymi gracz na naszym rynku, który będzie miał spory wpływ w jego kształtowanie.