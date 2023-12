TCL prezentuje najnowsze telewizory. Firma podsumowuje warsztaty Experts meet Experts

W firmie TCL rozwój nowych technologii dzielimy na trzy etapy - innowacje, czyli rozwiązania, które być może uda nam się wprowadzić do produkcji, to, co możemy już teraz wprowadzić do produkcji, jak na przykład drukowane panele OLED, oraz komercjalizacja, czyli telewizory z podświetleniem MiniLED czy monitory gamingowe.

A jak wygląda sytuacja na europejskich rynkach? Z naszych obliczeń wynika, że w Polsce standardem staje się telewizor 50-calowy, chociaż nowy sprzęt kupujemy średnio co 10 lat. W Skandynawii, Wielkiej Brytanii, Francji czy w Niemczech te wartości są inne, ale to też wynika z rynku wynajmu mieszkań i innego sposobu traktowania telewizorów – dodaje Marek Maciejewski. Było kilka momentów przełomowych na rynku: rok 2010, 2014 i 2020. Zwróćcie uwagę, że w tym czasie przekątna telewizorów rosła, ale zużycie energii z reguły spadało. Jeżeli spojrzymy na konsumpcję mediów przez użytkowników, to dotychczas dominowały fizyczne nośniki jak DVD, BluRay, również poprzez Set-Top-Box operatora oraz konsole do gier. Dzisiaj niemal wszystko dociera do naszych telewizorów dzięki streamingowi. W Polsce 70% gospodarstw domowych wciąż korzysta z płatnej telewizji, jednak coraz więcej osób decyduje się na abonament w coraz liczniejszych serwisach streamingowych – powiedział Marek Maciejewski.