Projekt w Elden Ringu zajął fanowi 500 godzin. Zobaczyliśmy efekty

Jeden z członków społeczności zebranej wokół Elden Ringa na Reddicie udostępnił post, w którym chwali się swoim dokonaniem. Było to imponujące dla wszystkich do tego stopnia, że w popularnym serwisie gracz udzielił wywiadu, gdzie opowiedział o projekcie trwającym 500 godzin.

Świat Elden Ringa odtworzony w nietypowy sposób

Użytkownik Reddita o nicku honzaap pochwalił się swoim projektem, który polegał na odtworzeniu świata Elden Ringa w stylu składającym się z uproszczonych kształtów, czyli low-poly. Przez długość oraz skalę projektu nie obejmuje on mapy do dodatku Shadow of the Erdtree. Na udostępnionym filmie widzimy, jak wyglądają poszczególne lokacje.