Produkcja 5. sezonu serialu Harley Quinn właśnie ruszyła

Sprawę ujawniła Kaley Cuoco, użyczająca w serialu głosu głównej postaci. Skoro ta aktorka mówi, że coś się wydarzyło, to możemy przyjąć, że jest to najlepsze źródło potwierdzające, że piaty sezon Harley Quinn rzeczywiście powstaje.

Rozpoczynamy już nowy sezon i to była świetna zabawa. Nawet nie wiem, jak to się stało. To po prostu trwa i ludzie to uwielbiają. Uwielbiam to robić i wydaje się, że ludzie po prostu to uwielbiają. Więc będzie to trwało tak długo, jak będą tego chcieli. Jestem tu po to.