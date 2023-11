Harley Quinn bohaterką nowego zwiastuna Suicide Squad: Kill the Justice League

W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć nowy gameplay z Suicide Squad: Kill the Justice League. Rocksteady Studios dodatkowo podzieliło się również kilkoma szczegółami na temat swojej produkcji. Okazuje się jednak, że to nie koniec atrakcji. Deweloperzy opublikowali bowiem kolejny materiał promocyjny wspomnianego tytułu. Najnowszy zwiastun Suicide Squad: Kill the Justice przybliża postać Harley Quinn.

Nowy zwiastun Suicide Squad: Kill the Justice League skupia się na prezentacji Harley Quinn

Zgodnie z zapowiedziami Harley Quinn będzie jedną z czterech grywalnych postaci w Suicide Squad: Kill the Justice League. Opublikowany przez Rocksteady Studios zwiastun pozwala natomiast zainteresowanym sprawdzić, czego można spodziewać się po przyjaciółce Jokera. Najnowszy materiał wideo skupia się przede wszystkim na walce z przeciwnikami i systemie poruszania się po świecie gry.