Producentka Marvela złamała zasadę Kevina Feige’a. Poszło o sprawy LGBTQ

W marcu bieżącego roku w Marvel Studios doszło do trzęsienia ziemi. Victoria Alonso, dyrektor wykonawcza studia, opuściła po 17 latach Marvela z powodu konfliktów z Kevinem Feigem. W książce MCU: The Reign of Marvel Studios poświęcono temu trochę miejsca, a z fragmentów dowiadujemy się, że prawa ręka prezesa Marvela załamała jedną z jego „kardynalnych zasad”, po publicznym wystąpieniu przeciwko byłemu dyrektorowi generalnemu Disneya, Bobowi Chapkowi.