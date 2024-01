Ubisoft niespodziewanie podniósł cenę Ubisoft+. Przygotowano dwa nowe plany

Tuż przed premierą Prince of Persia: The Lost Crown wydawca postanowił przekształcić swój dotychczasowy plan abonamentowy.

Zgodnie z zapowiedziami Prince of Persia: The Lost Crown zadebiutuje już w tym tygodniu . Od wczoraj wspomniana produkcja dostępna jest w ramach wczesnego dostępu zarówno dla graczy, którzy zdecydowali się na kupno edycji Deluxe, jak i abonentów Ubisoft+. Okazuje się jednak, że francuska firma – bez wcześniejszych zapowiedzi – postanowiła przekształcić swój dotychczasowy plan abonamentowy i podwyższyć cenę najdroższego wariantu.

Zainteresowani Ubisoft+ Premium muszą przygotować się na wydatek rzędu 74,90 złotych miesięcznie. Gracze – którzy zdecydują się na wspomniany plan – otrzymają dostęp do ponad 100 produkcji w wersji ze wszystkimi DLC na PC i konsolach Xbox. Wariant ten – podobnie jak miało miejsce w przypadku PC Access i Multi Access – zapewni również dostęp do nowych gier Ubisoftu w dniu ich premiery.

Philippe Tremblay, dyrektor ds. subskrypcji w firmie Ubisoft, uważa, że nowe ceny są adekwatne do oferowanej zawartości. Przedstawiciel francuskiej firmy podkreśla bowiem, że plan Premium pozwala graczom ogrywać nowe produkcje w dniu ich premiery, a nawet – jak w przypadku Prince of Persia: The Lost Crown – kilka dni przed ich oficjalnym debiutem. Dodatkowo usługa Ubisoft+ ma wkrótce zostać wzbogacona o gry Activision Blizzard, co również mogło mieć wpływ na podwyżkę.