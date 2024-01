Prince of Persia: The Lost Crown do sprawdzenia za darmo. Jest też nowy trailer

Ubisoft udostępnił wersję demonstracyjną oraz premierowy zwiastun nowej odsłony serii Prince of Persia.

Kilka dni temu w sieci pojawił się zwiastun edycji Deluxe gry Prince of Persia: The Lost Crown. Wczoraj natomiast – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – Ubisoft udostępnił wersję demonstracyjną wspomnianego tytułu. Wszyscy zainteresowani mają więc okazję za darmo sprawdzić nową odsłonę serii Prince of Persia. Dodatkowo francuska firma opublikowała premierowy zwiastun swojej produkcji.

Wersja demo Prince of Persia: The Lost Crown już dostępna na PC i konsolach

Wersja demonstracyjna Prince of Persia: The Lost Crown dostępna jest zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Demo pozwala zapoznać się z początkiem przygody i nie posiada żadnych ograniczeń czasowych. Poniżej znajdziecie niezbędne linki, a na dole wiadomości wspomniany zwiastun premierowy gry.