Prezesi Sony o częstszym wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w grach. Kluczem ma być zachowanie balansu

W ostatnim czasie sztuczna inteligencja zastępująca ludzi jest bardzo głośnym tematem. Przy okazji wywiadu dla serwisu BBC dwaj prezesi Sony postanowili skomentować pogląd firmy na tą sytuację. Dowiedzieliśmy się, że AI będzie ważnym elementem przyszłości branży gier, lecz ludzka kreatywność wciąż powinna pozostać kluczowa.

Wywiad szefa Sony o sztucznej inteligencji

Według Hermena Hustla SI ma spory potencjał do zmienienia gier, lecz uważa że ludzie nigdy nie zostaną zastąpieni w pewnych elementach, takich jak kreatywność. W przyszłości będzie wielkie zapotrzebowanie na dwa rodzaje projektów. Jedne wykorzystają możliwości AI do tworzenia innowacyjnych gier. Drugie mają przypominać tworzone ręcznie przez ludzi przemyślane produkcje. Oczywiście oba podejścia do pewnego stopnia mają łączyć opisane elementy.