Prezentacja kolejnego zawodnika z Tekken 8. Zobaczcie, jak radzi sobie Leo

Dzisiaj dowiedzieliśmy się szczegółów na temat oficjalnych wymagań sprzętowych Tekken 8 na PC. Bandai Namco postanowiło podzielić się jednak jeszcze jednym wideo z gry. Najnowszy materiał skupia się na prezentacji kolejnego zawodnika, a bohaterem wideo jest Leo Kliesen.

Leo Kliesen w Tekken 8

Co prawda do premiery Tekken 8 zostało jeszcze parę miesięcy, ale deweloperzy już od dłuższego czasu chętnie pokazują swoją produkcję. Głównie poprzez prezentację fragmentów rozgrywki, skupiających się na konkretnych postaciach. Niedawno mogliśmy poznać Reinę, debiutującą wojowniczkę z Francji, która ma odegrać „kluczową rolę” w historii. Tym razem zachęcamy jednak do sprawdzenia, jak na arenach zmagań radzić będzie sobie Leo Kliesen.



Na koniec przypomnijmy, że Tekken 8 powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera gry zaplanowana została na 26 stycznia 2024 roku. Zainteresowanych nadchodzącą odsłoną serii Tekken zachęcamy również do lektury przygotowanego przez nas tekstu: Po betatestach Tekken 8 wiem jedno - to żelazo jest rozgrzane do czerwoności!