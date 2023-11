Tekken 8 z kolejnymi szczegółami. Ujawniono oficjalne wymagania sprzętowe na PC

Tekken 8 – zalecane wymagania sprzętowe:

System operacyjny : Windows 10 (64-bit);

: Windows 10 (64-bit); Procesor : Intel Core i7-7700K lub AMD Ryzen 5 2600;

: Intel Core i7-7700K lub AMD Ryzen 5 2600; Pamięć RAM : 16 GB;

: 16 GB; Karta graficzna : Nvidia GeForce RTX 2070 lub AMD Radeon RX 5700 XT;

: Nvidia GeForce RTX 2070 lub AMD Radeon RX 5700 XT; DirectX : Wersja 12;

: Wersja 12; Wolne miejsce na dysku twardym: 100 GB.

Na koniec przypomnijmy, że Tekken 8 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 26 stycznia 2024 roku. Zainteresowanych nadchodzącą odsłoną serii Tekken zapraszamy również do lektury: Po betatestach Tekken 8 wiem jedno - to żelazo jest rozgrzane do czerwoności!