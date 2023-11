Tekken 8 z prezentacją nowej postaci, która ma odegrać „kluczową rolę” w historii

Na początku listopada Bandai Namco zaprezentowało doświadczonego wojownika z Francji, który pojawi się w Tekken 8 . Okazuje się jednak, że to nie koniec atrakcji. Deweloperzy postanowili bowiem przedstawić graczom kolejną postać, która dołączy do grona grywalnych bohaterów w nadchodzącej odsłonie serii Tekken. Najnowszy zwiastun wspomnianej bijatyki skupia się na zawodniczce, która ma odegrać „kluczową rolę” w historii.

Na koniec przypomnijmy, że Tekken 8 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 26 stycznia 2024 roku. Zainteresowanych nadchodzącą odsłoną serii Tekken zapraszamy również do lektury: Po betatestach Tekken 8 wiem jedno - to żelazo jest rozgrzane do czerwoności!