Premiery trzech ważnych filmów Warnera zagrożone. Na liście trzy przeboje

Na liście znajdują się w tej chwili trzy największe produkcje, czyli druga część Diuny, nowa odsłona Aquamana oraz Kolor purpury. Warner obawia się, że nie będzie w stanie należycie promować swoich produkcji i ucierpi na tym ich oglądalność.

Premiera drugiej części Diuny przesunięta na przyszły rok?

Jeśli akcja strajkowa będzie trwała aż do października, to nałoży się ona na promocyjną trasę prasową Diuny. Premierę filmu zaplanowano pierwotnie na początek listopada, a więc w czasie strajku nie będzie żadnych aktorów, którzy pomogliby w promocji filmu. W obsadzie znalazło się sporo gwiazd - Timothée Chalamet, Florence Pugh, Zendaya, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård i Austin Butler - dlatego Warner Bros. uważa, że marketing filmu mógłby ucierpieć, gdyby ci aktorzy nie byli go w stanie promować.