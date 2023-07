Diuna 2 będzie lepsza od jedynki. „Diuna jest niczym w porównaniu do drugiej części”

Nie mogę przestać się uśmiechać. Jest tak zaje***cie dobrze. Mówię o tym emocjonalnie, ponieważ kocham Denny'ego [Villeneuve’a], kocham Greiga i kocham cały zespół. Pierwszy film jest fenomenalny, duży i imponujący, a potem przechodzisz do zbliżeń, detali i gry aktorskiej. Tak, wszystko jest super. Ale jest to ku**a niczym w porównaniu z drugą częścią. To jak cios w brzuch. Coś nierealnego.

Rebecca Ferguson kontynuowała, że nawet w wolnych dniach przychodziła na plan, co nie zdarzało jej się przy innych filmach, aby obserwować pracę ekipy i obsady. Aktorka nie mogła nachwalić się, jak Diuna: Część druga będzie wielkim i ekscytującym filmem.

Nie widziałam jeszcze całego montażu.. Przeczytałam scenariusz i widziałam materiał filmowy. Przychodziłam na plan, nawet w wolne dni, czego zazwyczaj nie robię, ponieważ zwykle jestem zbyt zajęta, zmęczona i tak naprawdę mnie to nie obchodzi. Ale tutaj chciałam zobaczyć kolejne sceny Chciałam zobaczyć, jak Austin Butler pracuje na planie. To niewiarygodne. Brak słów. Ale także kostiumy, co Austin wnosi do tej postaci, jak gra Christopher Walken. To naprawdę trudne do opisania.