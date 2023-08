Recenzja filmu Misja Stone od Netflixa. To nie jest kobieca wersja Jamesa Bonda

Misja Możliwa

Pamiętacie jeszcze czasy, gdy wizja oglądania wysokobudżetowych filmów na premierę w streamingu była czymś, co rozpalała wyobraźnię, że o to nadchodzi zmierzch kin, do których nie trzeba będzie już chodzić, aby obejrzeć jakościowe, rozrywkowe arcydzieło? Było to na tyle dawno, że teraz chyba mało kto daje się nabrać, że kolejne ekskluzywne filmy debiutujące na platformach streamingowych będą prezentowały poziom zbliżony do Top Gun: Maverick, Avatara: Istoty wody, czy kolejnych odsłon Mission: Impossible. I choć w przeszłości pojawiały się produkcje, które bez problemu poradziłyby sobie w kinie, stając się kasowymi hitami, to można policzyć je na palcach jednej ręki. Debiutująca na Netflixie Misja Stone niestety do tego elitarnego grona nie należy, za to zasila coraz szybciej rozrastające się grono generycznych akcyjniaków, o których zapomina się wraz z pojawieniem się napisów końcowych.