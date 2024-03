Premiera Nintendo Switch 2 coraz bliżej? Dowodem może być zamknięcie działu testów

Nintendo zamknęło dział odpowiedzialny za testy konsoli, co sugeruje, że następca Switcha jest już gotowy do premiery i chociaż firma wciąż nie ogłosiła tego oficjalnie, ten wielki moment zbliża się wielkimi krokami.

Nintendo działa w typowy dla siebie sposób i nie ogłasza daty premiery nowego sprzętu zanim nie będzie on w pełni gotowy do wypuszczenia na rynek. Wystarczy przyjrzeć się premierze pierwszego Switcha. Sytuacja była bardzo podobna, ponieważ wiadomo było, że konsola prędzej czy później trafi do sprzedaży, ale Nintendo spokojnie wyczekało do momentu absolutnej pewności i wtedy pokazano konsolę oraz ogłoszono przedsprzedaż.

W przypadku nowego Switcha coraz częściej mówi się o premierze w przyszłym roku, ale jak wszystkie inne informacje na jego temat, są to jedynie spekulacje, bo Nintendo konsekwentnie milczy.