Nintendo w końcu ujawniło twórców Princess Peach Showtime na Switcha

Premiera tej gry to dość ciekawe wydarzenie także z innego powodu. Poprzednia gra skupiająca się na Księżniczce została wydana jeszcze na Nintendo DS i nosiła tytuł Super Princess Peach. Można więc powiedzieć, że było to całkiem dawno.

Co prawda wielu recenzentów podkreślało, że gra jest zdecydowanie za krótka i skierowana raczej do młodszych odbiorców, ale wielu fanów wiernie czekało na jej premierę. Być może miała na to wpływ atmosfera tajemniczości. Nintendo postanowiło nie ujawniać twórcy tej produkcji. Na pytania fanów , jaki deweloper Princess Peach Showtime, Nintendo odpowiedziało, że będą musieli poczekać do napisów końcowych, aby się dowiedzieć. Teraz wszystko stało się jasne.

Super Princess Peach – poznaliśmy twórców gry

W napisach końcowych znajduje się informacja, że producentem jest Etsunobu Ebisu, wraz ze swoim studiem Good-Feel.