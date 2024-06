Premiera niespodzianka w Max. Oczekiwana produkcja już dostępna do obejrzenia

Wielu widzów obawiało się, że ten tytuł trafi do nas z opóźnieniem. Ale na szczęście doczekaliśmy się premiery wraz z resztą świata.

Bez żadnych wcześniejszych zapowiedzi w polskiej ofercie platformy Max zadebiutował serial Legion Samobójców Isekai. Na premierę otrzymaliśmy trzy pierwsze odcinki, które trwają po 24 minuty. To nie lada gratka dla wszystkich fanów anime i superbohaterskich produkcji, szczególnie tych od DC. Przypomnijmy, że pierwszy sezon Legionu Samobójców Isekai będzie liczył dziesięć odcinków. Kolejne epizody będą trafiały do Maxa co tydzień.

Legion Samobójców Isekai – premiera w Max

Legion Samobójców Isekai przedstawia nową przygodę drużyny pod dowództwem Amandy Waller. W serialu głównymi bohaterami będą Harley Quinn, Deadshot, Peacemaker, Clayface i King Shark, którzy trafianą do innego wymiaru. W odległej rzeczywistości obowiązuje prawo miecza, nad głowami latają smoki, a orkowie napadają na samotnych wędrowców. W tym dziwnym świecie musi odnaleźć się drużyna Legionu Samobójców i pokonać pradawne zło, aby wrócić do swojego świata.