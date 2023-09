Little Nightmares 3 bez trybu lokalnej kooperacji. Twórcy wyjaśniają dlaczego

Jedną z niespodzianek na gamescom Opening Night Live 2023 była zapowiedź Little Nightmares 3, czyli kolejnej odsłony popularnej serii platformówek w klimacie horroru. W trakcie wspomnianego wydarzenia dowiedzieliśmy się, że za produkcję odpowiada studio Supermassive Games (Until Dawn, The Quarry, seria The Dark Pictures), a gra zaoferuje opcję zabawy w kooperacji. Niestety – jak się okazuje – współpraca będzie możliwa wyłącznie przez sieć. Deweloperzy postanowili natomiast wyjaśnić, dlaczego w Little Nightmares 3 zabraknie trybu lokalnej kooperacji.

Twórcy Little Nightmares 3 wyjaśniają, dlaczego gra nie otrzyma trybu lokalnej kooperacji

Coralie Feniello z Bandai Namco w rozmowie z serwisem GamesRadar podkreśliła, że kooperacja była „najbardziej oczekiwaną funkcją” przez miłośników serii Little Nightmares. Dlatego też pojawi się ona w nadchodzącej odsłonie. Wydawca zdaje sobie jednak sprawę, że spora część fanów woli przeżywać tego typu przygody samodzielnie. Nie zrezygnowano więc z trybu single-player, w którym druga postać będzie kierowana przez sztuczną inteligencję.